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10 марта, 09:30

Происшествия

Три легковушки и автобус столкнулись в Санкт-Петербурге

Три легковушки и автобус столкнулись в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге столкнулись три легковушки и автобус. Водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он сначала влетел в кроссовер Hyundai, после чего обе машины отскочили в автобус и зацепили еще одну иномарку. Удар был такой силы, что машину Lada сплющило, обломки разлетелись на несколько метров вокруг.

В Екатеринбурге жители многоэтажки приготовили шашлыки прямо в квартире. Мангал с открытым огнем обустроили на лоджии. Уже через несколько минут пожарные ворвались в квартиру и погасили пламя.

Известный российский каскадер попытался пролететь автобус насквозь, двигаясь при этом на крыше другого автомобиля. Приземлился он прямо на асфальт. Итогом стали разбитый таз, колени, разодранные локти и запредельный уровень адреналина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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