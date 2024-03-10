Новости мира: массовые протесты в Тель-Авиве переросли в столкновения с полицией

Гаити на грани госпереворота. В столице страны пожары и погромы. Банды добрались до президентского дворца. На свободу из тюрем сбежали почти 4 тысячи заключенных.

Массовые протесты в Тель-Авиве переросли в столкновения с полицией. Активисты, воспользовавшись общей суматохой, бросили в толпу дымовую шашку и попытались заблокировать движение по центральному шоссе.

В Индии на работу вышла первая робот-учительница на основе искусственного интеллекта. Помимо внушительной базы данных по разным предметам, она умеет анализировать и отвечать на вопросы учеников.

В Сети набирает популярность ролик, где турецкие парапланеристы летают над горами на двухъярусной кровати. Чтобы создать домашний уют, к комплекту добавили две тумбочки, плюшевую игрушку и будильник.

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