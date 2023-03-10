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10 марта, 23:15

Происшествия

В аптеке немецкого Карлсруэ взяли заложников

В аптеке немецкого Карлсруэ взяли заложников

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Операция по спасению заложников проходит в немецком городе Карлсруэ. Неизвестный взял в плен двоих посетителей аптеки и требует за их освобождение семизначную сумму в евро. Об этом сообщает местная пресса. Территория вокруг аптеки оцеплена. Известно, что полиция находится в контакте с преступником и заявляет, что опасности для населения нет. Другие обстоятельства происшествия пока не приводятся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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