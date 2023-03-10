Поток воды затопил подземную парковку в ЖК "Лефортово Парк"

В ЖК "Лефортово Парк" затопило подземный этаж с автомобилями. Люди пытаются спасти свои машины и выгоняют их из подземного паркинга. Место во дворе для автомобилей заканчивается.

Очевидцы сообщили, что оперативные службы не смогли своевременно перекрыть воду из прорванной трубы, из-за чего она продолжала поступать примерно в течение часа. В результате затопило практически все кладовки и ходовые помещения паркинга.

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