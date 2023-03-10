Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Происшествия

Поток воды затопил подземную парковку в ЖК "Лефортово Парк"

Поток воды затопил подземную парковку в ЖК "Лефортово Парк"

Новости часа: кладовки затопило в ЖК "Лефортово парк" из-за прорыва трубы

В турецком Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8

Три человека получили ранения в центре Баку

Полиция в Красногорске оцепила здание мусульманской общины

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

В Турции спасли кота из-под завалов спустя 31 день после землетрясения

Четыре человека пострадали после взрыва на заводе в Японии

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 47 тысяч

Новости часа: ВС РФ сбили украинский Су-27 над территорией ДНР

В ЖК "Лефортово Парк" затопило подземный этаж с автомобилями. Люди пытаются спасти свои машины и выгоняют их из подземного паркинга. Место во дворе для автомобилей заканчивается.

Очевидцы сообщили, что оперативные службы не смогли своевременно перекрыть воду из прорванной трубы, из-за чего она продолжала поступать примерно в течение часа. В результате затопило практически все кладовки и ходовые помещения паркинга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпарковкивидеоАлина ГилеваСтанислав КуликНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика