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Приговоры троим украинским военнослужащим вынесли в ДНР и ЛНР

Приговоры троим украинским военнослужащим вынесли в ДНР и ЛНР

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В ДНР и ЛНР вынесли приговоры троим украинским военнослужащим. Они признаны виновными в жестоком обращении с мирным населением: украинское военные стреляли по жилым домам из гранатомета и автомата. Известно, что двое из них состояли в националистическом полку "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

Суд приговорил украинских силовиков к срокам от 8,5 до 18,5 года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван Евдокимов
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