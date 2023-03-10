Приговоры троим украинским военнослужащим вынесли в ДНР и ЛНР

В ДНР и ЛНР вынесли приговоры троим украинским военнослужащим. Они признаны виновными в жестоком обращении с мирным населением: украинское военные стреляли по жилым домам из гранатомета и автомата. Известно, что двое из них состояли в националистическом полку "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

Суд приговорил украинских силовиков к срокам от 8,5 до 18,5 года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.