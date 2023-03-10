Спасатели разобрали более 60% завалов на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Чите

Спасатели в Чите разобрали более 60% завалов на месте взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

Взрыв в жилом доме произошел накануне. По последним данным Минздрава, в больницах находятся 11 человек, том числе дети. Из здания эвакуировали 117 жителей. Их отправили в пункты временного размещения.

Дело о взрыве расследуют сразу по нескольким статьям – это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.