Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Происшествия

Новости регионов: пострадавшим в Чите приостановят начисление платежей за ЖКХ

Новости регионов: пострадавшим в Чите приостановят начисление платежей за ЖКХ

Новости мира: момент нападения на прохожих в Тель-Авиве попал на камеру

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Кировском районе Донецка

Работник автопарка погиб после обстрелов ВСУ в Волновахе

В Сети появились кадры момента падения мотодельтаплана в Звенигороде

"Рейд 112": автомобиль сбил дорожный знак, после чего перевернулся на Киевском шоссе

МВД показало кадры допроса мужчины, который столкнул ребенка под поезд

Три человека пострадали после стрельбы в Тель-Авиве

"Московский патруль": иномарка протаранила четыре автомобиля на Ленинградском проспекте

"Московский патруль": дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в метро

Пострадавшим от взрыва газа в Чите приостановят начисление коммунальных платежей. Об этом сообщили в правительстве Забайкалья. Там отметили, что в квартиры, расположенные в уцелевших секциях, продолжают подавать тепло и воду. Электроснабжение временно прекратили. Домом теперь займутся специалисты, чтобы точно установить степень разрушений. Взрыв в пятиэтажке прогремел 9 марта. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса в Брянской области. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург – Брянск. В аварии, произошедшей накануне, погибли три человека – это водитель и пассажирка автобуса и водитель встречной фуры. Еще девять человек пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика