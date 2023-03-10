Новости регионов: пострадавшим в Чите приостановят начисление платежей за ЖКХ

Пострадавшим от взрыва газа в Чите приостановят начисление коммунальных платежей. Об этом сообщили в правительстве Забайкалья. Там отметили, что в квартиры, расположенные в уцелевших секциях, продолжают подавать тепло и воду. Электроснабжение временно прекратили. Домом теперь займутся специалисты, чтобы точно установить степень разрушений. Взрыв в пятиэтажке прогремел 9 марта. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса в Брянской области. Автобус следовал по маршруту Санкт-Петербург – Брянск. В аварии, произошедшей накануне, погибли три человека – это водитель и пассажирка автобуса и водитель встречной фуры. Еще девять человек пострадали.

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