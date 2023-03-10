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Новости мира: момент нападения на прохожих в Тель-Авиве попал на камеру

Новости мира: момент нападения на прохожих в Тель-Авиве попал на камеру

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Камеры наблюдения в Тель-Авиве сняли момент нападения на прохожих, там неизвестный открыл стрельбу по людям. Трое получили ранения. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом, а также заявил об усилении антитеррористических мер. Полиция нейтрализовала нападавшего. Как пишут местные СМИ, им оказался 23-летний палестинец, имевший связи с радикальным движением ХАМАС.

В Гамбурге неизвестный открыл огонь в здании религиозной организации. В итоге погибли не менее семи человек, еще как минимум 24 получили ранения. Как сообщает телеканал RTL, среди погибших может быть нападавший. Полиция подозревает, что он покончил собой. Власти охарактеризовали трагедию массовым убийством на почве одержимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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