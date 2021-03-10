Родители пострадавшего в московском ТЦ ребенка направят компенсацию на благотворительность

Компания, управляющая торговым центром "Европолис", готова компенсировать моральные и материальные издержки семье девочки, которую ударило током. Однако родители ребенка уже заявили, что направят все деньги на благотворительность.

Представитель компании Максим Левченко также признал, что подрядчик должен был выключить кабель из схемы электропитания, а закрывавший проводку слой строительного раствора оказался некрепким и разрушился. Он заявил, что компания, управляющая торговым центром, не снимает с себя ответственности за произошедшее.

Девочка наступила на оголенный провод, когда находилась вместе с родителями возле фуд-корта. После происшествия торговый центр посетили представители прокуратуры, которые нашли множество нарушений. Так, администрация игнорировала многие правила пожарной безопасности. В частности, не были подключены пожарные рукава, а провода действительно были без изоляции.

Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Что касается самой девочки, то после того, как ее осмотрели врачи, ребенка отпустили домой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.