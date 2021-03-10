Представитель ТЦ, в котором пострадала девочка, извинился перед семьей ребенка

Представитель компании, управляющей торговым центром "Европолис", извинился перед семьей девочки, которая получила удар током. Свой пост Максим Левченко разместил на странице в Facebook.

Он признал, что подрядчик должен был выключить кабель из схемы электропитания, а закрывавший проводку слой строительного раствора оказался некрепким и разрушился. Также Левченко заявил, что компания не снимает с себя ответственности за произошедшее и готовы компенсировать пострадавшей стороне моральные и материальные издержки.

В свою очередь, родители ребенка заявили, что направят все деньги на благотворительность.

Девочка наступила на оголенный провод, когда находилась вместе с родителями возле фуд-корта. После происшествия торговый центр посетили представители прокуратуры, которые нашли множество нарушений. Так, администрация игнорировала многие правила пожарной безопасности. В частности, не были подключены пожарные рукава, а провода действительно были без изоляции.

Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Что касается самой девочки, то после того, как ее осмотрели врачи, ребенка отпустили домой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.