В Дублине задержан мужчина, напавший с ножом на прохожих

В столице Ирландии задержан мужчина, напавший с ножом на прохожих. Инцидент произошел в центре Дублина, трое человек получили ранения и были доставлены в больницу. Их жизни вне опасности, мотивы нападавшего выясняют следователи.

В американском штате Пенсильвания взорвался химический завод. Пострадали семь сотрудников предприятия и шесть пожарных. Власти рекомендовали местным жителям не выходить из домов и плотно закрыть окна из-за угрозы отравления дымом. Причины ЧП устанавливаются.

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