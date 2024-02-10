10 февраля, 19:45Происшествия
Новости регионов: молния ударила в телебашню в Новосибирске
Молния ударила в телебашню в Новосибирске. Сейчас в городе 4 градуса, идет снег с дождем. Однако уже в воскресенье, 11 февраля, жителей ждет резкий перепад температуры – ожидается до минус 12 градусов.
Трое детей пострадали в аварии в Севастополе. По данным полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в маршрутку. После столкновения иномарка зацепила припаркованную рядом машину.
В Грозном спасатели разобрали стену, чтобы помочь собаке. Пес застрял между двумя магазинами и выбраться самостоятельно не смог. Прохожие услышали вой и вызвали МЧС.
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