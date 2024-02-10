Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту пожара на улице Черняховского

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как идут проверки после пожара в жилом доме на улице Черняховского в Москве. Изъяты все необходимые документы по дому, идет опрос свидетелей. Основной версией причин возгорания называют нарушение работы системы антиобледенения на крыше.

Кровля дома загорелась в ночь с 8 на 9 февраля. Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров, в итоге крыша полностью прогорела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.