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Новости

10 февраля, 11:45

Происшествия

Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту пожара на улице Черняховского

Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту пожара на улице Черняховского

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как идут проверки после пожара в жилом доме на улице Черняховского в Москве. Изъяты все необходимые документы по дому, идет опрос свидетелей. Основной версией причин возгорания называют нарушение работы системы антиобледенения на крыше.

Кровля дома загорелась в ночь с 8 на 9 февраля. Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров, в итоге крыша полностью прогорела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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