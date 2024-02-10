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10 февраля, 09:30

В мире

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Гавайских островов

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Гавайских островов

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Гавайских островов. По данным американской геологической службы, эпицентр располагался в 100 километрах к югу от города Хило. Еще одно землетрясение магнитудой 4,6 произошло возле Малибу и сотрясло Южную Калифорнию.

В американском штате Флорида разбился бизнес-джет. Как пишут американские СМИ, самолет вылетел из Огайо, во время полета у него отказал двигатель, и пилот решил приземлиться на шоссе. Однако лайнер врезался в автомобиль и загорелся. На борту находились пять человек, двое погибли.

Польские фермеры стали перекрывать дороги и КПП на границе с Украиной. Люди требуют от правительства ограничить импорт украинского зерна, уйти в отставку комиссара ЕС по сельскому хозяйству и отказаться от европейского зеленого курса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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