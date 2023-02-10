Новости часа: военные РФ оказали медпомощь 240 сирийцам

Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии и раздали 44,5 тонны гумпомощи, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения один человек, сообщили в штабе теробороны.

Движение на улице Маяковского в Красногорске ограничат 11 и 12 февраля из-за чемпионата по спидвею, предупредили в столичном Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

