10 февраля, 22:45Происшествия
Новости часа: военные РФ оказали медпомощь 240 сирийцам
Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии и раздали 44,5 тонны гумпомощи, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.
В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения один человек, сообщили в штабе теробороны.
Движение на улице Маяковского в Красногорске ограничат 11 и 12 февраля из-за чемпионата по спидвею, предупредили в столичном Дептрансе.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.