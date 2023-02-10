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Новости

10 февраля, 22:45

Происшествия

Новости часа: военные РФ оказали медпомощь 240 сирийцам

Новости часа: военные РФ оказали медпомощь 240 сирийцам

Суд арестовал фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске

Новости часа: спасатели РФ доставили 70 тонн гумпомощи в Сирию

Жена посла Турции рассказала, как москвичи помогают пострадавшим при землетрясениях

МЧС РФ доставило в Сирию гуманитарную помощь

Военные РФ оказали медпомощь 240 пострадавшим в Сирии

"Московский патруль": подмосковный суд вынес приговор Сергею Фургалу

"Московский патруль": в Подмосковье мужчину задержали за ложные вызовы экстренных служб

"Московский патруль": в Москве задержали двоих приезжих за кражу в магазине

"Московский патруль": в Домодедове задержали подозреваемых в серии автоподстав

Российские военные оказали медпомощь 240 гражданам Сирии и раздали 44,5 тонны гумпомощи, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ получил ранения один человек, сообщили в штабе теробороны.

Движение на улице Маяковского в Красногорске ограничат 11 и 12 февраля из-за чемпионата по спидвею, предупредили в столичном Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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