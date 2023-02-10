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10 февраля, 22:30

Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске

Суд арестовал фигурантов дела о взрыве газа в Новосибирске

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Обвиняемые по делу о взрыве в новосибирской многоэтажке не имели квалификации для работы с газовым оборудованием, выяснили в СК РФ.

По данным следствия, три дня назад двое жителей Омской области представились сотрудниками липовой сервисной компании. В нескольких квартирах они провели замену газовых плит, не имея при этом нужных знаний и разрешений. После их работы произошла утечка и взрыв газа.

В пятницу, 10 февраля, суд отправил фигурантов в СИЗО. Своей вины они не признают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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