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Новости

Новости

10 февраля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях уходящего дня

Москвичам рассказали о главных новостях уходящего дня

Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 1 387

Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве газа в Новосибирске

МЧС РФ доставило в Сирию гумпомощь для пострадавших при землетрясении

Москвичи продолжают нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Новости часа: МЧС РФ доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Сотрудники МЧС России доставили в Сирию 35 тонн гуманитарного груза

Турецкая полиция задержала главного архитектора жилого комплекса в провинции Хатай

Новости часа: МИД Сирии призвал сообщество потребовать от США отмены санкций для гумпомощи

Посольство Турции в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

В Турции в аэропорту задержали главного архитектора жилого комплекса в провинции Хатай, который развалился во время землетрясения. Россиян, которых искали в разрушенном доме в Хатае, нашли, однако вся семья погибла. Спасатели МЧС обнаружили под завалами тела женщины и ребенка. Позже также нашли еще мужчину и второго ребенка.

МЧС России доставило в Сирию 35 тонн гуманитарного груза. В него вошли теплые вещи, палатки, мобильные электростанции и продукты. Посольство Сирии в Москве также продолжает принимать помощь для пострадавших от землетрясения. Люди приносят вещи первой необходимости и продукты.

Центральный аппарат СК РФ направил своих криминалистов в Новосибирск. Специалисты помогут в расследовании причин взрыва газа в жилом доме, в результате которого погибли 13 человек. В пятницу суд арестовал двух подозреваемых по этому делу. По версии следствия, они представлялись сотрудниками сервисной газовой компании и проводили техническое обслуживание газовых плит в этом доме.

Опыт "Московской электронной школы" распространят на регионы России. Об этом заявили в столичной мэрии. Сейчас в сутки МЭШ пользуются примерно 4,5 миллиона раз. В библиотеке сервиса есть приложения, сценарии уроков, видео, и даже виртуальные лаборатории. А родители с помощью сервиса могут контролировать процесс обучения ребенка.

Таможенники обнаружили на Кунцевском авторынке партию контрафактных деталей Kia, Hyundai и Volkswagen. Масляные и воздушные фильтры, свечи зажигания, ремни генераторов и другие запчасти собирались продавать в торговых точках и через интернет-магазины. По оценке правообладателя, сумма ущерба составила три миллиона рублей.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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