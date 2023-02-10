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10 февраля, 19:45

Политика

Новости часа: МЧС РФ доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Новости часа: МЧС РФ доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Сотрудники МЧС России доставили в Сирию 35 тонн гуманитарного груза

Турецкая полиция задержала главного архитектора жилого комплекса в провинции Хатай

Новости часа: МИД Сирии призвал сообщество потребовать от США отмены санкций для гумпомощи

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Большая лужа появилась в ТРК "Щука" в столице

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС России доставило 35 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Западные страны оказывают давление на Таиланд из-за неприсоединения к санкциям. Об этом рассказал посол РФ Евгений Томихин.

Росмолодежь выделит больше 36 миллионов рублей на мероприятия по сохранению исторической памяти. Об этом говорится на сайте организации.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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