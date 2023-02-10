Новости часа: МЧС РФ доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС России доставило 35 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Западные страны оказывают давление на Таиланд из-за неприсоединения к санкциям. Об этом рассказал посол РФ Евгений Томихин.

Росмолодежь выделит больше 36 миллионов рублей на мероприятия по сохранению исторической памяти. Об этом говорится на сайте организации.