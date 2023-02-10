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10 февраля, 19:15

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Сотрудники МЧС России доставили в Сирию 35 тонн гуманитарного груза

Сотрудники МЧС России доставили в Сирию 35 тонн гуманитарного груза

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Сотрудники МЧС России доставили в Сирию 35 тонн гуманитарного груза. В него вошли теплые вещи, палатки, мобильные электростанции и продукты.

Посольство Сирии в Москве также продолжает принимать помощь для пострадавших от землетрясения. Люди приносят вещи первой необходимости и продукты.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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