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10 февраля, 18:30

В мире

Новости часа: МИД Сирии призвал сообщество потребовать от США отмены санкций для гумпомощи

Новости часа: МИД Сирии призвал сообщество потребовать от США отмены санкций для гумпомощи

Посольство Турции в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД Сирии призвал международное сообщество потребовать от США отмены санкции для гуманитарной помощи населению. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Казахстане на границе с Россией. Об этом сообщила геофизическая служба РАН.

Спасатели в Петербурге доставили на берег больше 100 рыбаков, оказавшихся на льду в непогоду. О спасении людей рассказали в МЧС РФ.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомрегионывидеоСветлана Ключникова
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