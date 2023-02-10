10 февраля, 18:30В мире
Новости часа: МИД Сирии призвал сообщество потребовать от США отмены санкций для гумпомощи
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД Сирии призвал международное сообщество потребовать от США отмены санкции для гуманитарной помощи населению. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Казахстане на границе с Россией. Об этом сообщила геофизическая служба РАН.
Спасатели в Петербурге доставили на берег больше 100 рыбаков, оказавшихся на льду в непогоду. О спасении людей рассказали в МЧС РФ.