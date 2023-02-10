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10 февраля, 18:15

Происшествия

Посольство Турции в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Посольство Турции в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Посольство Турции в Москве организовало пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших

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Посольство Турции в Москве начало принимать гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Москвичи приносят вещи первой необходимости и продукты. Волонтеры сообщили, что нужны молодые люди, чтобы помочь отсортировать и подготовить вещи к отправке в зону стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на южный турецкий город Газиантеп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествиягородвидеоСветлана Ключникова
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