Посольство Турции в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Посольство Турции в Москве начало принимать гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Москвичи приносят вещи первой необходимости и продукты. Волонтеры сообщили, что нужны молодые люди, чтобы помочь отсортировать и подготовить вещи к отправке в зону стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на южный турецкий город Газиантеп.

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