Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 тысяч человек

Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 19 388 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он рассказал, что из-за происшествия пострадали 77 711 граждан.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.