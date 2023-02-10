Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

В мире

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 тысяч человек

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 19 тысяч человек

Второй самолет МЧС России с гуманитарным грузом в 35 тонн вылетел в Сирию

Большая лужа появилась в ТРК "Щука" в столице

Новости часа: власти Турции оплатят аренду жилья пострадавшим из-за землетрясений на год

Геофизик объяснил, как ядерные испытания могут быть связаны с землетрясением в Турции

Сотрудники коммунальных служб рассказали о проверке газового оборудования в Мытищах

Посольство Сирии в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Трамвай сошел с рельсов во время ДТП в Краснодаре

Такси врезалось в грузовик на Ленинградском шоссе

Спасатели продолжили поиски людей, оставшихся под обломками зданий в Турции

Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 19 388 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он рассказал, что из-за происшествия пострадали 77 711 граждан.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика