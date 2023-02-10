Второй самолет МЧС России с гуманитарным грузом в 35 тонн вылетел в Сирию. Об этом сообщили в ведомстве.

Сообщается, что посольство Сирии в Москве продолжает принимать помощь для пострадавших от землетрясения. Люди приносят вещи первой необходимости и продукты.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

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