Новости часа: власти Турции оплатят аренду жилья пострадавшим из-за землетрясений на год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Турции будут год оплачивать аренду жилья пострадавшим в результате землетрясения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ООН выразила озабоченность Киеву в связи с убийствами пленных россиян. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо подчеркнула, что организация считает ранее распространенное видео с расстрелом российских военнопленных подлинным.

ЦБ РФ делает все, чтобы населению было выгодно хранить сбережения в рублях. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.