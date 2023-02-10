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16:45

Политика

Новости часа: власти Турции оплатят аренду жилья пострадавшим из-за землетрясений на год

Новости часа: власти Турции оплатят аренду жилья пострадавшим из-за землетрясений на год

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Турции будут год оплачивать аренду жилья пострадавшим в результате землетрясения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ООН выразила озабоченность Киеву в связи с убийствами пленных россиян. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо подчеркнула, что организация считает ранее распространенное видео с расстрелом российских военнопленных подлинным.

ЦБ РФ делает все, чтобы населению было выгодно хранить сбережения в рублях. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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