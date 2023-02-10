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Сотрудники коммунальных служб рассказали о проверке газового оборудования в Мытищах

Сотрудники коммунальных служб рассказали о проверке газового оборудования в Мытищах

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В России усилили контроль за газовым оборудованием в связи с участившимися взрывами бытового газа, его качество проверяют ежедневно. Сотрудники коммунальных служб рассказали о проверке газового оборудования в Мытищах. Они отметили важность доступа к необходимым коммуникациям.

Однако не все жители пускают специалистов в квартиры. Дело в том, что нельзя заставить людей открывать двери специалистам для проверки газового оборудования. Конституция РФ гласит, что жилище неприкосновенно. Работники газовой службы имеют право войти в дом или квартиру только с согласия жильца и при наличии заключенного контракта.

Тем временем в Новосибирске и Ефремове продолжается разбор завалов и поиск возможных пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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