В России усилили контроль за газовым оборудованием в связи с участившимися взрывами бытового газа, его качество проверяют ежедневно. Сотрудники коммунальных служб рассказали о проверке газового оборудования в Мытищах. Они отметили важность доступа к необходимым коммуникациям.

Однако не все жители пускают специалистов в квартиры. Дело в том, что нельзя заставить людей открывать двери специалистам для проверки газового оборудования. Конституция РФ гласит, что жилище неприкосновенно. Работники газовой службы имеют право войти в дом или квартиру только с согласия жильца и при наличии заключенного контракта.



Тем временем в Новосибирске и Ефремове продолжается разбор завалов и поиск возможных пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.