Спасатели продолжили поиски людей, оставшихся под обломками зданий в Турции

Спасатели продолжают разбор завалов и поиски людей, оставшихся под обломками зданий. Регулярно в зоне разбора объявляется минута тишины, чтобы услышать пострадавших. Специалисты и волонтеры вытаскивают живых людей, в том числе маленьких детей, которые пролежали под грудами бетона более четырех суток.

Эксперты назвали плотную, хаотичную застройку одной из причин большого числа жертв при землетрясении. Количество погибших во время мощных подземных толчков в Турции достигло 19 388, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

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