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Происшествия

Москвичи продолжили собирать вещи для пострадавших от землетрясения в посольство Турции

Москвичи продолжили собирать вещи для пострадавших от землетрясения в посольство Турции

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В посольство Турции в Москве жители активно везут вещи для пострадавших от землетрясения. Ранее там объявили сбор гуманитарной помощи. Первый борт с гумпомощью уже отправился в зону происшествия, второй самолет готов вылететь в течение 10 февраля.

Нужны предметы первой необходимости – теплые вещи, палатки, обогреватели, одеяла, термосы и портативные зарядки. Также запущен сбор денежной помощи.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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