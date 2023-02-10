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Общество

Новости часа: семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Новости часа: семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Полиция задержала мошенников, которые инсценировали аварии в Подмосковье

Извержение вулкана Карангетанг началось в Индонезии

Пять случаев взрыва бытового газа в жилых домах произошли в РФ с начала года

Более ста пострадавших обратились за помощью в госпиталь МЧС РФ в Кахраманмараше

Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Квадрокоптер снял возникший после землетрясения разлом в Турции

Число погибших после землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,5 тыс

Военные РФ спасли 47 человек из-под обломков зданий после землетрясения в Сирии

Двухлетнюю девочку вытащили из-под обломков в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Авиация ВКС РФ доставила более 20 тонн гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось после двухдневного роста. Таковы данные сайта "стопкоронавирус.рф".

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