Новости часа: семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Авиация ВКС РФ доставила более 20 тонн гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снизилось после двухдневного роста. Таковы данные сайта "стопкоронавирус.рф".