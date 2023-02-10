Пять случаев взрыва бытового газа в жилых домах произошли в РФ с начала года

С начала 2023 года произошло пять случаев взрыва бытового газа в жилых домах. В России усилили контроль за газовым оборудованием, ежедневно проверяют его качество. Однако не все жители пускают специалистов в квартиры.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Взрыв повлек за собой обрушение подъезда, случилось возгорание. В результате происшествия скончались 13 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.