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Более ста пострадавших обратились за помощью в госпиталь МЧС РФ в Кахраманмараше

Более ста пострадавших обратились за помощью в госпиталь МЧС РФ в Кахраманмараше

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Более ста пострадавших, в том числе 16 детей, обратились за медицинской помощью в мобильный госпиталь МЧС России после крупного землетрясения в турецком Кахраманмараше. Об этом сообщила пресс-служба министерства, которое отправило российских специалистов в зону стихийного бедствия в понедельник, 6 февраля.

Известно, что палаточный городок установили в турецком Хатае для потерявших жилье из-за землетрясения, однако палаток на всех не хватает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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