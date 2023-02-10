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Число погибших после землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,5 тыс
Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,5 тысячи человек. Более 74 тысяч граждан пострадали. Многие остались без крыши над головой, там разрушены тысячи домов.
Мощнейшее за последние годы землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 отметили в 04:17 по московскому времени. После этого произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.
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