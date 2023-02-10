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Сейсмологи заявили о возможности еще одного крупного землетрясения в Турции

Сейсмологи заявили о возможности еще одного крупного землетрясения в Турции

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В Турции за последние сутки не зафиксировано подземных толчков магнитудой выше 5. Однако сейсмологи заявили о возможности еще одного удара.

Как сообщил ученый из Нидерландов, крупные землетрясения в центральной Турции вызвали значительное изменение в распределении напряжений во всем регионе, в результате сейсмическая активность распространилась до Палестины.

Где еще могут ощутить его отголоски? И не проснутся ли в итоге вулканы Кавказа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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