Сейсмологи заявили о возможности еще одного крупного землетрясения в Турции

В Турции за последние сутки не зафиксировано подземных толчков магнитудой выше 5. Однако сейсмологи заявили о возможности еще одного удара.

Как сообщил ученый из Нидерландов, крупные землетрясения в центральной Турции вызвали значительное изменение в распределении напряжений во всем регионе, в результате сейсмическая активность распространилась до Палестины.

Где еще могут ощутить его отголоски? И не проснутся ли в итоге вулканы Кавказа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.