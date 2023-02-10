Анкара ввела запрет на ввоз ношеной одежды в рамках гуманитарной помощи

В Москве в посольстве Турции продолжается сбор гуманитарной помощи. В дипломатическом ведомстве напомнили, что Анкара ввела запрет на ввоз в страну ношеной одежды. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение различных заболеваний.

Ранее в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. На данный момент известно о более чем 17 тысячах погибших в обеих странах. Спасатели продолжают вытаскивать людей из-под завалов и устранять последствия стихии.

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