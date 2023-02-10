Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. На месте трагедии на данный момент работают около 30 тысяч спасателей со всего мира.

Российские специалисты одними из первых прибыли в зону бедствия, они круглосуточно работают на самых сложных участках. В турецком Хатае, по оценке МЧС, не хватает людей и техники. Родственники вынуждены дежурить у завалов до прихода спасателей, чтобы указать им путь к засыпанным обломками людям. Среди таковых, на глубине шести метров, оказались граждане Казахстана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.