Уголовное дело завели на угрожавшего взорвать самолет россиянина

Мужчине, который угрожал взорвать самолет на рейсе Нижнекамск – Москва, грозит от трех до пяти лет колонии. Против авиадебошира возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево 9 января. На подлете к аэропорту пассажир устроил дебош и сообщил экипажу о взрывном устройстве на борту, угрожая якобы взорвать его.

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