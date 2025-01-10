10 января, 19:15Происшествия
Уголовное дело завели на угрожавшего взорвать самолет россиянина
Мужчине, который угрожал взорвать самолет на рейсе Нижнекамск – Москва, грозит от трех до пяти лет колонии. Против авиадебошира возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево 9 января. На подлете к аэропорту пассажир устроил дебош и сообщил экипажу о взрывном устройстве на борту, угрожая якобы взорвать его.
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