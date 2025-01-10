Новости регионов: началась проверка после ЧП с грузовыми вагонами в Мурманской области

Транспортная прокуратура организовала проверку после аварии на железнодорожной станции в Мурманской области. Там во время перемещения составов сошли с рельсов 5 грузовых вагонов. Все они были пустыми. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливают.

Между тем в Темрюкском районе и Керченском проливе обнаружили новый выброс мазута. Пятно нефтепродуктов площадью почти три тысячи квадратных метров заметили у судна "Волгонефть 239". На данный момент в Анапе и Темрюкском районе насчитали почти 5 800 пострадавших от мазута птиц. С побережья вывезли более 147 тысяч тонн испорченного песка.

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