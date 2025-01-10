Новости регионов: подросток пытался поджечь школу в Курске

В Курске возбуждено уголовное дело против подростка, который пытался поджечь школу. По предварительным данным, причиной поступка стали сложные отношения с одной из учениц. Подросток, который учится в другой школе, ворвался в здание с молотком, разбил окно и входную дверь, а затем сбежал, оставив сумку с ножами и жидкостью для розжига. На допросе он заявил, что претензий к школе не имеет.

В Ленинградской области ликвидирован пожар на заводе по производству ацетона. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, рабочие успели покинуть здание. В тушении участвовал пожарный поезд, прокуратура проводит проверку.

В аэропорту Тюмени таможенники обнаружили 56 килограммов дубайского шоколада. Двое мужчин пытались провезти 256 плиток на общую сумму 940 тысяч рублей без декларирования. Часть конфискованного товара передадут в Росимущество.

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