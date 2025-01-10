Новости мира: число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе достигло 10

Число жертв лесных пожаров в Лос-Анджелесе возросло до десяти человек. Местные власти запросили поддержку национальной гвардии, а в округе планируют ввести комендантский час. Полиция задержала подозреваемого в поджоге. Стихия уничтожила тысячи домов, эвакуированы 180 тысяч человек.

На похоронах экс-президента США Джимми Картера в Вашингтоне собрались пять американских президентов. Среди них – Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Во время церемонии Байден заснул.

В китайском Харбине появилась 40-метровая Снегурочка. Ее слепили к фестивалю льда и снега. Усадьбу украсили также деревянным теремом, кораблем и храмом.

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