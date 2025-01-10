Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 11:45

Происшествия

Новости мира: число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе достигло 10

Новости мира: число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе достигло 10

Российские туристы не могут вылететь из Египта из-за поломки самолета

Новости регионов: завод по производству ацетона загорелся в Ленинградской области

Новости мира: в Бразилии бизнес-джет взорвался на пляже

Новости регионов: спасатели провели учения на федеральной трассе в Костромской области

МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в поджогах поездов в Подмосковье

В Петербурге задымилась главная новогодняя елка

Самолет в Бразилии при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Новости регионов: авиакомпании РФ будут предоставлять скидку в размере 50% для детей

Новости мира: пожары в Калифорнии уничтожили более двух тысяч строений

Число жертв лесных пожаров в Лос-Анджелесе возросло до десяти человек. Местные власти запросили поддержку национальной гвардии, а в округе планируют ввести комендантский час. Полиция задержала подозреваемого в поджоге. Стихия уничтожила тысячи домов, эвакуированы 180 тысяч человек.

На похоронах экс-президента США Джимми Картера в Вашингтоне собрались пять американских президентов. Среди них – Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Во время церемонии Байден заснул.

В китайском Харбине появилась 40-метровая Снегурочка. Ее слепили к фестивалю льда и снега. Усадьбу украсили также деревянным теремом, кораблем и храмом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарполитиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика