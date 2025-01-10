Новости регионов: завод по производству ацетона загорелся в Ленинградской области

В Ленинградской области произошел сильный пожар. Предварительно, горит завод по производству ацетона. Площадь возгорания составляет почти 2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС сообщили, что рабочие успели вовремя покинуть здание. В тушении задействовали пожарный поезд.

В подмосковном Ногинске полиция обнаружила более 20 нелегальных мигрантов в цехе по производству конфет. Каждому назначили штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением из России.

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