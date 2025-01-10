МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в поджогах поездов в Подмосковье

МВД опубликовало видео задержания двух молодых людей 20 и 23 лет, которых подозревают в поджогах поездов в Подмосковье. Операцию провели сотрудники транспортной полиции и ФСБ.

По версии следствия, сначала злоумышленники пытались устроить пожар в электровозе в Лобне, но не вышло. Потом они подожгли кабину локомотива в Дмитрове. Поджигатели действовали по указанию куратора, инструкции получали через мессенджеры.

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