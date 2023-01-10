На Ставрополье более 3 тыс человек остались без воды из-за аварии

Более 3 тысяч человек остались без воды в Невинномысске в Ставропольском крае из-за аварии на водоводе. По данным МЧС, в зоне отключения находятся 3,4 тысячи человек, из них более тысячи детей. Кроме того, отключены девять социально-значимых объектов.

По словам главы Невинномысска Михаила Миненкова, в городе произошел порыв трубы, а затем пошла большая вода, которая смыла часть дамбы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.