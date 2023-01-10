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Новости

10 января, 19:45

Общество

Новости часа: СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в подмосковной Коломне

Новости часа: СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в подмосковной Коломне

СК возбудил дело после взрыва газа в квартире жилого дома в Коломне

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании на улице Добролюбова

Пожарные локализовали возгорание в подмосковном поселке Отрадное

Пожарные машины подъехали к торговому центру "Каширская Плаза"

Новости часа: МЧС сообщило о последствиях пожара на улице Добролюбова

Спасатели ликвидировали пожар в здании на улице Добролюбова в Москве

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне

Очевидцы заметили черный дым около ТЦ "Отрада" на Пятницком шоссе

Новости часа: Собянин заявил, что темпы реновации в ближайшие 3 года возрастут вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК возбудил дело по факту взрыва газа в подмосковной Коломне. В результате ЧП пострадал мужчина, которого доставили с термическими ожогами в больницу.

Завершена установка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Более трех тысяч волонтеров Москвы помогали в сборе подарков для участников спецоперации. Об этом рассказали в Мосволонтере.

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