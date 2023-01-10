Новости часа: СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в подмосковной Коломне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК возбудил дело по факту взрыва газа в подмосковной Коломне. В результате ЧП пострадал мужчина, которого доставили с термическими ожогами в больницу.

Завершена установка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Более трех тысяч волонтеров Москвы помогали в сборе подарков для участников спецоперации. Об этом рассказали в Мосволонтере.