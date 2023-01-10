Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 18:15

Происшествия

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании на улице Добролюбова

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании на улице Добролюбова

Пожарные локализовали возгорание в подмосковном поселке Отрадное

Пожарные машины подъехали к торговому центру "Каширская Плаза"

Новости часа: МЧС сообщило о последствиях пожара на улице Добролюбова

Спасатели ликвидировали пожар в здании на улице Добролюбова в Москве

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне

Очевидцы заметили черный дым около ТЦ "Отрада" на Пятницком шоссе

Новости часа: Собянин заявил, что темпы реновации в ближайшие 3 года возрастут вдвое

Дептранс сообщил о перекрытии движения на улице Добролюбова из-за пожара

Новости часа: прокуратура начала проверку из-за пожара на складе на северо-востоке Москвы

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании на улице Добролюбова в Москве. К моменту ликвидации площадь пожара достигала двух тысяч квадратных метров, а крыша частично обрушилась. Общежитие, расположенное рядом с местом ЧП, пришлось эвакуировать.

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании. В ходе проверки следователи оценят исполнение требований федерального законодательства по пожарной безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоВера ОбливанцеваАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика