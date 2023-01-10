Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании на улице Добролюбова

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании на улице Добролюбова в Москве. К моменту ликвидации площадь пожара достигала двух тысяч квадратных метров, а крыша частично обрушилась. Общежитие, расположенное рядом с местом ЧП, пришлось эвакуировать.

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в здании. В ходе проверки следователи оценят исполнение требований федерального законодательства по пожарной безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.