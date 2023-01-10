Новости часа: МЧС сообщило о последствиях пожара на улице Добролюбова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МЧС сообщили, что превышение предельного содержания вредных веществ в воздухе после пожара на складе на улице Добролюбова отсутствует.

Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

Полное восстановление автотрафика на дорогах Москвы ждут 15 января. Об этом рассказал Дептранс.