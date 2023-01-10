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10 января, 17:30

Происшествия

Новости часа: МЧС сообщило о последствиях пожара на улице Добролюбова

Новости часа: МЧС сообщило о последствиях пожара на улице Добролюбова

Спасатели ликвидировали пожар в здании на улице Добролюбова в Москве

Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне

Очевидцы заметили черный дым около ТЦ "Отрада" на Пятницком шоссе

Новости часа: Собянин заявил, что темпы реновации в ближайшие 3 года возрастут вдвое

Дептранс сообщил о перекрытии движения на улице Добролюбова из-за пожара

Новости часа: прокуратура начала проверку из-за пожара на складе на северо-востоке Москвы

Сотрудники МЧС локализовали пожар на улице Добролюбова

Новости часа: спасатели воспользовались авиацией при тушении пожара в Москве

Спасатели намерены привлечь авиацию для тушения пожара на улице Добролюбова в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МЧС сообщили, что превышение предельного содержания вредных веществ в воздухе после пожара на складе на улице Добролюбова отсутствует.

Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

Полное восстановление автотрафика на дорогах Москвы ждут 15 января. Об этом рассказал Дептранс.

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