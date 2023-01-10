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Новости

10 января, 16:00

Политика

Новости часа: прокуратура начала проверку из-за пожара на складе на северо-востоке Москвы

Новости часа: прокуратура начала проверку из-за пожара на складе на северо-востоке Москвы

Сотрудники МЧС локализовали пожар на улице Добролюбова

Новости часа: спасатели воспользовались авиацией при тушении пожара в Москве

Спасатели намерены привлечь авиацию для тушения пожара на улице Добролюбова в Москве

Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту – СК

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Смертельное ДТП произошло в Калужской области

МЧС присвоило третий уровень сложности пожару на улице Добролюбова в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе на северо-востоке Москвы. Ведомство проверит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Российские средства ПВО уничтожили за сутки десять украинских беспилотников. Таковы данные Минобороны РФ.

Движение автомобилей открыли на Крымском мосту после ремонта. Об этом рассказали в Минтранс РФ.

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