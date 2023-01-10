Новости часа: прокуратура начала проверку из-за пожара на складе на северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе на северо-востоке Москвы. Ведомство проверит исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Российские средства ПВО уничтожили за сутки десять украинских беспилотников. Таковы данные Минобороны РФ.

Движение автомобилей открыли на Крымском мосту после ремонта. Об этом рассказали в Минтранс РФ.