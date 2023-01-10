Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но зажег плиту – СК

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в Коломне, чувствовал запах, но все равно решил включить плиту. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В результате взрывной волной выбило окна вместе с рамами. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами. Теперь на месте ЧП работают спасатели и следователи. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по данному делу.

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