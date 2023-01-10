Площадь пожара в здании на северо-востоке столицы составила тысячу "квадратов"

Пожар произошел на улице Добролюбова в Москве. Сотрудники МЧС сообщили, что площадь возгорания уже достигла тысячи квадратов. По данным ТАСС, есть угроза распространения огня.

Также новостные агентства сообщили, что эвакуацию проводят из общежития, расположенного в одном здании с автосервисом. По словам очевидцев, несколько расчетов спасателей работают на месте ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.