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Новости

10 января, 14:30

Происшествия

Площадь пожара в здании на северо-востоке столицы составила тысячу "квадратов"

Площадь пожара в здании на северо-востоке столицы составила тысячу "квадратов"

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Пожар произошел на улице Добролюбова в Москве. Сотрудники МЧС сообщили, что площадь возгорания уже достигла тысячи квадратов. По данным ТАСС, есть угроза распространения огня.

Также новостные агентства сообщили, что эвакуацию проводят из общежития, расположенного в одном здании с автосервисом. По словам очевидцев, несколько расчетов спасателей работают на месте ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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