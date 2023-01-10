Выкатившийся за пределы полосы самолет в Норильске вылетел в столицу

В Москве в ближайшее время должен приземлиться самолет из Норильска. 10 января при попытке взлета он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было более 100 пассажиров, но никто не пострадал.

Сначала борт отбуксировали, а затем проверили на наличие повреждений. Пассажиров на это время перевезли в здание аэропорта.

Когда проверка была окончена, они вылетели в Домодедово. В обстоятельствах инцидента теперь разбираются следователи и криминалисты.

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