Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Происшествия

Выкатившийся за пределы полосы самолет в Норильске вылетел в столицу

Выкатившийся за пределы полосы самолет в Норильске вылетел в столицу

Полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве 250 тыс рублей в столице

Сотрудники МЧС спасли лыжницу под Иркутском

Пожар вспыхнул на улице Добролюбова в Москве

СК и прокуратура организовали проверку из-за взрыва газа в подмосковной Коломне

Новости часа: газ взорвался в жилом доме в подмосковной Коломне

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Коломне

Газ взорвался в жилом доме в Коломне

Новости часа: Роспотребнадзор рассказал о профилактических мерах против гриппа в РФ

Выкатившийся за пределы полосы самолет вылетел из Норильска в Москву

В Москве в ближайшее время должен приземлиться самолет из Норильска. 10 января при попытке взлета он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было более 100 пассажиров, но никто не пострадал.

Сначала борт отбуксировали, а затем проверили на наличие повреждений. Пассажиров на это время перевезли в здание аэропорта.

Когда проверка была окончена, они вылетели в Домодедово. В обстоятельствах инцидента теперь разбираются следователи и криминалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика