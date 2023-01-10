Полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве 250 тыс рублей в столице

Троих мужчин, подозреваемых в вымогательстве 250 тысяч рублей, задержали в московском регионе. В полицию поступило заявление от 31-летнего жителя Ярославля. Мужчина рассказал, что трое неизвестных посадили его в автомобиль и увезли в лесной массив в Переславском районе, где похитили у него 250 тысяч рублей.

Подозреваемые уже дали признательные показания. Свои действия похитители объяснили тем, что пытались вернуть деньги, которые потерпевший якобы задолжал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.