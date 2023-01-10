Полиция задержала мужчину, который украл телефоны из салона сотовой связи в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Преступление попало на видео. Мужчина в капюшоне и маске зашел в салон и потребовал у продавца открыть витрину. Девушка не послушалась грабителя, после чего преступник разбил стекло, схватил четыре телефона и убежал. Ущерб оценили в 39 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли в Зеленограде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.